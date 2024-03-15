Белгород попал под обстрел ВСУ

СМИ сообщили об обстреле Белгорода. По данным Baza, сейчас в городе звучат сирены воздушной тревоги и работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В соцсетях появились видео и фото, на которых заметен дым и слышны звуки обстрелов. По информации источника, на улице Есенина горит автомобиль. Жителей города призывают срочно спуститься в укрытия.

По данным Министерства обороны РФ, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Отмечается, что семь ракет были уничтожены при помощи ПВО.

Ранее о ночном обстреле со стороны ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что украинские войска обстреляли сего Грузское, находящееся в Борисовском районе под Белгородом.

Кроме того, Гладков рассказал, что из-за обстрелов со стороны Украины жителей села Козинка эвакуировали в безопасное место.

ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты РФ в Калужской области. Там системы ПВО сбили четыре беспилотника.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибли дети.