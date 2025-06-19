Один из министров Зеленского пропал после поездки в ЕС

Министр по вопросам объединения Украины Алексей Чернышев исчез после поездки в одну из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил глава отдела журналистских расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

Известно, что Чернышев отправился в Австралию в начале недели в составе официальной делегации вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но обратно так и не вернулся.

Ткач отметил, что невозвращение Чернышева из-за границы не стало неожиданностью для украинцев. По его словам, такого исхода событий и следовало ожидать из-за расследования, которое началось в отношении его экс-подчиненных на Украине.

Журналист рассказал, что 13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявили обвинения нескольким бывшим сотрудникам, ранее работавшим под руководством Чернышова как в Министерстве регионального развития Украины, так и в структуре «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что на Урале пропал председатель городской думы Кушвы Сергей Клиросов.