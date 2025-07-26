Один против троих: почему саммит по Украине может стать для Путина западнёй?

Президент Украины Владимир Зеленский, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп приготовили ловушку для президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Сергей Марков.

Дело в том, пояснил он, что Эрдоган предложил Трампу провести саммит по Украине с участием Зеленского и Путина, тому эта идея понравилась.

То есть получается, что уже три политических лидера — Зеленский, и Эрдоган и Трамп — предложили Путину провести саммит по перемирию на Украине.

Таким образом, Путин будет один против? — задается вопросом Марков. Он считает, что это похоже на какую-то политическую ловушку для российского лидера.

Путину предлагают безусловное перемирие, которое выгодно Украине, но не выгодно России, добаивл эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в МИД Украины «узнали», когда Путин согласится на встречу с Зеленским.