«Один звонок из Вашингтона заткнет ему рот»: Иран потребовал от Трампа остановить Нетаньяху

Власти Ирана обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой применить своё влияние, чтобы немедленно остановить израильскую агрессию. В противном случае они пригрозили, что Иран продолжит отвечать на агрессивные действия Израиля.

По информации, полученной от источников, Тегеран оказывает скрытое давление на администрацию Трампа через посредников — Катар, Саудовскую Аравию и Оман. Иран готов пойти на уступки в переговорах по ядерной программе, если США смогут убедить Израиль прекратить огонь, как утверждают два иранских источника.

«Достаточно одного телефонного звонка из Вашингтона, чтобы заставить замолчать такого человека, как Нетаньяху», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». Израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

Тель-Авив заявил, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию государства. Под удар попали ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также места дислокации иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции на северо-западе страны.

В ходе нападений были убиты высокопоставленные иранские военные, среди которых были глава Генерального штаба Вооруженных сил республики и командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Также были убиты несколько учёных-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание — 3» и наносит удары по военным объектам противника. В сообщениях израильских и иранских средств массовой информации говорится о десятках погибших и сотнях раненых с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Иран начал новые ответные запуски десятков ракет по Израилю.