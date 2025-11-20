«Одинаковые условия для Москвы и Киева»: Белый дом сообщил о равных контактах по мирному плану для обоих сторон
Соединенные Штаты вели разработку мирного плана по Украине, взаимодействуя с Россией и Украиной в равной степени, заявила представитель Белого дома. Об этом сообщает C-Span.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская сторона вела работу над планом урегулирования при равном взаимодействии с Москвой и Киевом. По ее словам, спецпосланник Уиткофф и сенатор Марко Рубио занимались этим вопросом на протяжении всего прошлого месяца.
Целью их работы было выяснение условий, на которые могут пойти обе страны для достижения прочного и долгосрочного мира. Таким образом, Вашингтон якобы подчеркивает симметричный подход к консультациям с конфликтующими сторонами. Заявление прозвучало в ходе брифинга для журналистов, трансляцию которого вел телеканал C-Span.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский готов обсуждать с США новый мирный план.