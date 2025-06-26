Одна страна помешала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины, где решался вопрос о переговорах по вступлению в ЕС. Одна страна категорично оказалась против.

Венгрия в одиночку заблокировала начало переговоров. Весь день саммита, 26 июня, премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что более двух миллионов граждан проголосовали против этого решения. Он также указал, что в ЕС не будет общей позиции по Украине. Политик также ссылался на проблемы с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Перечисленное стало причиной отказа со стороны Венгрии.

По правилам, для принятия единого решения в ЕС нужны положительные голоса 27 стран-членов. Венгрия своим решением помешала Евросоюзу даже начать обсуждение о вступление Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан заявил, что подавляющее большинство венгров против вступления Украины в Евросоюз.