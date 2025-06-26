Орбан заявил, что подавляющее большинство венгров против вступления Украины в Евросоюз

95% венгерских граждан выступают против того, чтобы Украину приняли в состав Евросоюза. Об этом сообщил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Его слова привел новостной портал Origo.

В Венгрии еще в апреле начался референдум по поводу возможности вступления Украины в ЕС. Орбан озвучил результаты этого опроса.

«95% поданных голосов были „против“, а 5% ответили „да“», — указал он.

По этой причине глава венгерского кабинета министров заявил, что он от лица более чем 2 млн венгров говорит о том, что его страна не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в итоговом документе, который был принят по результатам саммита НАТО в Гааге, не содержится упоминаний о «необратимом пути» Украины в альянс. Об этом сообщил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, после встречи совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.