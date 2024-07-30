Подоляк: Киев готов к переговорам с Москвой при соблюдении норм международного права

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, которые пройдут в рамках норм международного права, сообщают РИА Новости .

Чиновник подчеркнул, что переговоры между сторонами конфликта необходимы, однако отметил важность организации процесса в соответствии с буквой международного права.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к дискуссии с Киевом. Однако это не отменяет важности достижения поставленных целей специальной военной операции.

Ранее президент Финляндии заявил, что подходящий для переговоров Киева и Москвы момент приближается. Он напомнил, что Зеленский, несмотря на действующий на Украине запрет на переговоры с Кремлем пока президентом России является Владимир Путин, в июле допускал возможности дискуссии между сторонами конфликта.