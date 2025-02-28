Офицер ВС РФ с позывным «Шарок» трижды вызвал огонь на себя, будучи в окружении

Гвардии майор Михаил Попов вместе со своими подчиненными на протяжении недели отражал атаки украинских боевиков, находясь в окружении. Об этой истории рассказало Министерство обороны РФ.

Как рассказал сам офицер, в его распоряжении было всего 16 человек, в то время как противник превосходил их по численности. Тем не менее, российские мотострелки успешно удержали позиции и вышли без потерь. За этот подвиг Попов был удостоен звания Героя России.

Попов командует мотострелковым батальоном. Он получил позывной «Шарок», который достался ему от предыдущего командующего подразделения.

«Он просто мне по наследству перешел, и я с этим позывным прошел все СВО», — рассказал Попов.

Офицер имеет богатый боевой опыт. Он участвовал в боях в зоне специальной военной операции (СВО) в Угледаре, Адвеевке, Артемовске, Лисичанске и Соледаре.

Ранее Минобороны РФ рассказало историю о российском бойце Сергее Воле, который самоотверженно закрыл собой сослуживца, приняв на себя удар осколков. В результате этого оба военнослужащих остались невредимы.