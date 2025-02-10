Российский боец самоотверженно закрыл собой сослуживца, приняв на себя удар осколков

Сергей Вол, заместитель командира роты в составе БАРС-32, проявил героизм и спас жизнь своему товарищу в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Позиция, где несли службу российские военные, была атакована с применением FPV-дронов и гранатометов. Вол заметил, что его соратник оказался в уязвимом положении, и быстро увел его в безопасное место, приняв на себя основной удар вражеского снаряда.

В результате оба военнослужащих остались невредимы. Сергей, оказав первую помощь себе и своему раненому товарищу, сообщил командованию о местонахождении украинских боевиков, которые их атаковали.

Прибывшие на помощь беспилотные летательные аппараты успешно уничтожили нападавших. После того как оставшиеся в живых боевики отступили, Вол организовал транспортировку раненого товарища в медицинское учреждение.

Ранее уже сообщалось о героическом поступке медсестры Людмилы Болилой, которая, рискуя собственной жизнью, спасла военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. Она закрыла его собой, получив при этом ранения.