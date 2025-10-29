Офицер ВСУ Александр Сергиенко — командир взвода 159-й отдельной механизированной бригады прочитал агитационную листовку с призывом сложить оружие и принял решение сдаться в плен вместе со своими подчиненными. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Северный ветер» сообщила «Лента.ру».

Это произошло в Сумской области во время штурма позиций российскими военнослужащими.

После ознакомления с содержанием листовки Сергиенко показал ее своим солдатам и отдал приказ о сдаче. Военнослужащие ВСУ последовали за своим командиром, оставив оружие и средства защиты. Всех их взяли в плен без применения силы.

Ранее другой украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к бывшим сослуживцам с призывом сложить оружие. В своем обращении он отметил критический дефицит личного состава в украинских войсках и невозможность достижения каких-либо значимых результатов на фронте.

