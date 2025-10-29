«Большинство быстро умрут». Французский военный контингент, который готовят для отправки на Украину, будет уничтожен российскими военными менее чем за неделю, считает военкор из Франции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным разведки, Париж якобы планирует направить в зону боевых действий до двух тысяч военнослужащих. Костяк этого формирования, как сообщается, составят штурмовики Иностранного легиона, уже проходящие подготовку в Польше.

Французский военный журналист Кристель Нэан, работающая на Донбассе, оценила эти планы как самоубийственные. Она заявила, что, учитывая текущий уровень потерь ВСУ, французские солдаты не продержатся на фронте и семи дней.

По мнению обозревателя, истинная цель Эмманюэля Макрона — использовать конфликт для отвлечения внимания граждан от внутренних кризисов. Речь идет о политическом тупике, скандалах в окружении и серьезных экономических проблемах страны. Военный конфликт, как отметила Нэан, становится для президента удобным способом переключить общественную дискуссию с неудач на внешнего противника.

Ранее сообщалось о том, что Французский генерал объявил о готовности армии к операции на Украине.