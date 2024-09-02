Ограждение на границе Финляндии и России станет выше на полметра

Высоту барьерного заграждения увеличили для его большей эффективности и обеспечения безопасности. Соответствующей информацией поделилась Пограничная служба Финляндии. Ведомство опубликовало данные на официальном сайте.

Строящееся заграждение на российско-финской границе увеличится на полметра. Согласно нововведению, высота барьера составит 3,5 м, что должно значительно повысить его эффективность.

Также были усовершенствованы крепежные элементы и общая конструкция ограждения. В настоящее время ведется работа над улучшением технических средств наблюдения на границе.

Ранее сообщалось о возможном введении запрета на сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии. Однако оно не коснется лиц, имеющих двойное гражданство или же постоянный вид на жительство в стране.