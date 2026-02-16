Элитное подразделение британского спецназа SBS — рассматривает возможность использования новейших беспилотных катеров K3 Scout для борьбы с так называемым теневым флотом России. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, высокотехнологичные суда по своему дизайну и возможностям напоминают реактивный катер Q Boat из фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Разработка компании Kraken Technology уже прошла успешные испытания НАТО в Балтийском море и готова к выполнению секретных задач. Гендиректор компании-разработчика Мэл Крис подчеркнул, что судно может не только отслеживать танкеры, но и обеспечивать безопасность подводных трубопроводов и нефтяных платформ.

Министр обороны Великобритании уже обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии возможность силового захвата танкеров, связанных с российским экспортом. План предполагает создание специального командного центра на восточном побережье, который будет дистанционно управлять флотилией дронов.

В Москве подобные инициативы расценивают как прямую угрозу безопасности судоходства. Ранее президент Владимир Путин предупреждал, что попытки нанести ущерб российскому флоту обернутся серьезными проблемами прежде всего для самих инициаторов подобных действий. Эксперты отмечают, что применение оружия в открытом море или попытки захвата судов могут привести к непредсказуемой эскалации и экологическим рискам.

