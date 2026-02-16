Кадровые перестановки в Кремле: Сергей Иванов окончательно покинул Совет безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из состава Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ был опубликован 16 февраля на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу с момента подписания. Данное решение стало завершающим этапом кадровых изменений, связанных с уходом Иванова из структур государственной власти.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, чиновник сам изъявил желание оставить этот пост. Сергей Иванов занимал должность спецпредставителя с 2016 года, а его членство в Совете безопасности носило многолетний характер, включая период работы секретарем ведомства в 1999–2001 годах.

Сергей Иванов считается одним из наиболее опытных государственных деятелей страны. В разные годы он возглавлял Министерство обороны, занимал должности первого заместителя председателя правительства и руководителя администрации президента. В январе 2026 года ему исполнилось 73 года.

