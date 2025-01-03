Южнокорейские следователи решили прекратить исполнение ордера на арест Юн Сок Еля
Yonhap: следователям не удалось арестовать президента Юн Сок Еля
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Следователи Южной Кореи вынуждены были приостановить исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля, сообщило агентство Yonhap.
Операция, которая продолжалась более пяти часов, закончилась безрезультатно из-за активного противостояния со стороны охраны президента.
Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест, который также предусматривал обыск президентской резиденции. В операции участвовали 150 человек, среди которых было 30 сотрудников Управления по расследованию коррупции и 120 спецназовцев.
Служба охраны Юн Сок Еля отказалась пустить следователей на территорию, сославшись на законы, касающиеся защиты главы государства. Из-за этого Управление по расследованию коррупции заявило о невозможности продолжения операции, опасаясь за жизнь своих сотрудников.
Президент Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в стране, из-за чего в Южной Корее произошли массовые волнения. Вслед за этим парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения, однако президент с этим решением не согласился. В ответ на это оппозиция предложила объявить импичмент Юн Сок Елю. 14 декабря его поддержали депутаты парламента.
На сегодняшний день Юн Сок Ель временно отстранен от власти, а процесс рассмотрения вопроса об отрешении его от должности займет 180 дней. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью, однако он отвергает все выдвинутые против него обвинения.
Ранее Yonhap сообщило, что президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию по делу о мятеже.