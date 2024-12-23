Охранники Зурабишвили захватили сцену на чужом митинге

В Грузии охранники Саломе Зурабишвили захватили сцену на чужом митинге, чтобы предоставить ей возможность выступить. Они вытолкнули с площадки чиновников, чтобы освободить место для президента, которая не признает свое поражение, несмотря на то, что ее участие в этой акции не было запланировано, передает РЕН ТВ.

Она заявила, что никто не сможет задержать ее и ее сторонников. Также она объявила площадь и президентский дворец своими.

После выборов нового главы государства полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, однако она сама отказывается покидать должность.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили дала властям Грузии неделю для назначения новых парламентских выборов.