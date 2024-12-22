Зурабишвили дала властям Грузии неделю для назначения новых парламентских выборов

Уходящий грузинский президент Саломе Зурабишвили, не признающая итоги ноябрьских выборов в парламент, продолжает нагнетать обстановку в обществе и политикуме, отказываясь оставлять свой пост для своего сменщика, избранного ранее главы государства Михаила Кавелашвили.

Как информируют грузинские СМИ, как и обещала Зурабишвили, в 21 час по местному времени в воскресенье, 22 декабря, она потребовала от членов правящей партии «Грузинская мечта» назначить до 29 декабря дату внеочередных парламентских выборов.

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в [президентский] дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы. Только дата назначения выборов должна быть согласована до 29-го декабря», — сказала Зурабишвили.

Напомним, дата 29 декабря выбрана Зурабишвили не случайно в качестве дедлайна. Именно в этот день по закону истекает срок ее президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили о возможности уголовного преследования в случае ее решения инициировать новые парламентские выборы.

Он напомнил, выборы могут быть назначены только в трех случаях — при проведении повторного голосования (если Центральная избирательная комиссия или Конституционный суд признают результаты предыдущих выборов недействительными), при истечении четырехлетнего срока полномочий депутатов или при отсутствии доверия парламента к правительству. Любое другое основание для объявления выборов будет считаться уголовным преступлением.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября 2024 года, на них правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии заняли места в парламенте, однако не признали результаты выборов, что привело к массовым протестам в стране.