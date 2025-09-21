В ответ на японскую провокацию в районе Курильских островов Москва не заставила себя ждать. Об этом сообщило издание Sohu. Обозреватели из Китая отметили, что после размещения Японией совместно с Соединенными Штатами ракетных комплексов Typhon средней дальности вблизи Курил, Россия незамедлительно отреагировала адекватными мерами.

В частности, в статье говорится, что российская сторона оперативно разместила на Курильских островах комплекс «Бастион», передислоцировала истребители из Арктической зоны и привела Тихоокеанский флот в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, подводные лодки Тихоокеанского флота осуществили пуски крылатых ракет в акватории Охотского моря.

По мнению китайских аналитиков, данные действия являются наглядной демонстрацией того, что Россия намерена зеркально отвечать на любые агрессивные шаги. Они считают, что президент Владимир Путин ясно обозначил возможные последствия дальнейшей милитаризации со стороны Японии.

