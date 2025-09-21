В Кремле раскрыли характер отношений Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о характере отношений между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Слова представителя Кремля приводят «Вести».

Песков сообщил, что главы двух стран поддерживают конструктивные отношения, а российский президент ценит возможность обсуждать с американским коллегой острые международные проблемы.

«И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что обе стороны заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия продолжит искать возможности для дипломатического решения кризиса и выразил надежду на помощь Вашингтона в этом процессе.

Ранее президент США Дональд Трамп перепутал Камбоджу с Азербайджаном, говоря о конфликте с Арменией.