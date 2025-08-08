Около 600 украинских военных оказались в «огненном котле» под Константиновкой

Около 600 украинских военных, включая бывших бойцов запрещенной в России организации «Азов»*, оказались в полном окружении на Константиновском направлении. Об этом стало известно Mash.

По данным источника, противник зажат в огневом кольце между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык, где диаметр котла составляет всего 7 на 4 км.

Ситуация для ВСУ критическая — мотострелковый полк оттеснен к водохранилищу в парке Клебан-Бык, но организовать переправу не может, так как плавсредств для эвакуации у окруженных нет.

Российские 33-я, 242-я и 1465-я бригады методично сжимают кольцо, ведя огонь по противнику, укрывшемуся в лесном массиве, из самоходных артиллерийских установок.

Ранее стало известно, что ВСУ бросают неподготовленных мобилизованных в бой под Сумами для отвлечения российского группировки.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.