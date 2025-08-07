Вооруженные формирования Украины на Сумском направлении применяют тактику, при которой неподготовленных новобранцев отправляют в бой первыми в качестве отвлекающего маневра. Об этом ТАСС рассказали в российских правоохранительных органах. После этого в атаку идут подготовленные подразделения.

Отмечается, что такая тактика используется для «вскрытия» огневых точек бойцов группировки «Север» ВС РФ. Новобранцы, не имеющие должной боевой подготовки, выполняют роль своеобразного «расходного материала», позволяя выявить позиции российских войск перед основной атакой.

Также ранее сообщалось, что украинское командование начало снимать с опасных задач наиболее мотивированных и идеологически подготовленных бойцов из националистических формирований, заменяя их необученными мобилизованными.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал об упаднических настроениях в ВСУ.