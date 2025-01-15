Окружение Зеленского оказалось под угрозой санкций от США

Журналистка из Украины Диана Панченко заявила, что команда Дональда Трампа подготовила против лидера киевского режима Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака санкции. Обозреватель сослалась на собственные источники, пишет РИА Новости.

Диана Панченко получила информацию о санкциях от источников из РФ, Украины и США. По ее словам, команда республиканца Дональда Трампа, который скоро займет пост президента США, уже подготовила ограничения. Они затронут все окружение Владимира Зеленского, в том числе и главного советника Андрея Ермака.

«Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым. Закончился период вседозволенности: «Володя, делай что хочешь, воруй, сколько можешь — пусть только украинцы воюют», — высказалась в Telegram Панченко.

Напомним, что Диана Панченко работала на оппозиционные украинские СМИ и политика Виктора Медведчука. СБУ обвинила девушку в поддержке СВО и России, так как она сняла правдивые репортажи из Донецка и Мариуполя. В отношении журналистки также завели дело по обвинению в госизмене.

Ранее сообщалось, что под новые санкции США попали российские физлица и ряд компаний.