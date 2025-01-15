США ударили новыми санкциями по крупным российским отраслям

США расширили санкционный список, добавив в него 16 физических лиц и десятки российских компаний.

Об этом пишет РИА Новости. Среди организаций, оказавшихся под ограничениями, такие крупные структуры, как АО «Военторг», Запорожская атомная электростанция, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Также под санкции попала Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Введенные меры направлены на ограничение доступа России к международным рынкам, сокращение доходов от экспорта энергоресурсов и усиление давления на экономику страны.

Некоторые компании, такие как «Газпром шельфпроект», АО «Роснефтефлот» и «Совкомфлот», временно получили частичные послабления в операциях до 1 марта. В список также включены банки, включая Газпромбанк, «Альфа-банк» и Сбер.

Ранее Вашингтон объявил о санкциях против более 200 предприятий и 180 судов, связанных с добычей и транспортировкой энергоресурсов. В России заявляют, что способны адаптироваться к санкционному давлению. По мнению Владимира Путина, цель Запада — подорвать стабильность российской экономики и ухудшить жизнь обычных граждан. Однако, как утверждают в Москве, ограничения также оказывают негативное влияние на мировую экономику и подчеркивают свою ограниченную эффективность.

Ранее сообщалось о том, что в МИД РФ сочли «временным явлением» вторичные антироссийские санкции США.