Окружение Зеленского заподозрили в уничтожении документов о растрате помощи Запада
Полянский: власти Киева уничтожают документы о хищениях западной помощи
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского уничтожает документы, доказывающие растрату помощи Запада.
Об этом РИА Новости рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как глава киевского режима узнал о том, что данные ведомства готовят на него и его окружение компромат дел.
По мнению дипломата, завладев папками с разоблачающими их документами, они формально «отыграли назад», якобы в ответ на негативную реакцию на Украине и за ее пределами.
Ранее сообщалось о том, что закон Зеленского об отмене независимости НАБУ и САП вызвал протесты в девяти городах Украины.