Окружение Зеленского заподозрили в уничтожении документов о растрате помощи Запада

Об этом РИА Новости рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как глава киевского режима узнал о том, что данные ведомства готовят на него и его окружение компромат дел.

По мнению дипломата, завладев папками с разоблачающими их документами, они формально «отыграли назад», якобы в ответ на негативную реакцию на Украине и за ее пределами.

Ранее сообщалось о том, что закон Зеленского об отмене независимости НАБУ и САП вызвал протесты в девяти городах Украины.