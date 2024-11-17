Олаф Шольц анонсировал очередной звонок Владимиру Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он планирует осуществить еще один телефонный звонок, передает немецкий телеканал Welt.

Недавно в Кремле подтвердили разговор Путина и Шольца. Он стал первым за два года. Стороны могут продолжить обсуждение актуальных вопросов и дальше, по крайней мере, такое желание выразил сам немецкий канцлер.

«Скоро я снова поговорю с президентом России», — заявил Шольц журналистам.

Напомним, что Олаф Шольц находится в Рио-де-Жанейро, где состоится саммит G20.

Как отмечали в Кремле, основные вопросы президента Путина и Шольца были посвящены урегулированию конфликта на Украине. В очередной раз российская сторона подтвердила готовность к диалогу при ряде условий. Например, среди них — вывод украинских сил с территорий РФ.

Ранее сообщалось, что в Германии отметили важность телефонных переговоров Путина с Шольцем.