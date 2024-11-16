В Германии отметили важность телефонных переговоров Путина с Шольцем

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужили сигналом для Украины о переговорах. Такое мнение высказал Штефан Майстер, эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP). Его слова цитирует немецкая газета Tagesspiegel.

Майстер подчеркивает, что все больше европейских лидеров должны начать вести диалоги с российским президентом.

Для Германии, отметил эксперт, переговоры с Путиным могут иметь особое значение в связи с непростой внутриполитической ситуацией в стране. Судя по данным проведенных опросов, у Шольца мало шансов удержаться на посту канцлера ФРГ, заключил Майстер.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Шольц обсудили первопричины конфликта на Украине и перспективы.