Шольц пытается не допустить обострения конфликта между Россией и НАТО

Также канцлер ФРГ отметил, что вопросы, напрямую касающиеся Украины, решаются таким образом, чтобы отношения стран НАТО и России не становились еще хуже и не переходили черту.

Высказываниями Олафа Шольца поделились в РИА Новости. Так, по словам политика, решения Германии тщательно взвешены. Это необходимо для того, чтобы конфликт России с Украиной не привел к эскалации со странами НАТО.

Однако, Берлин в любом случае не прекратит поддержку Киева, как подчеркнул Шольц. Кроме того, Россия может претендовать на участие в одной из предстоящих конференций, касающихся Украины.

Ранее на Западе назвали одну из причин, которая могла разрушить отношения России со странами НАТО. Ее высказал норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, здесь свою роль сыграло желание Североатлантического альянса заполучить большую власть.