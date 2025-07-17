Ольга Стефанишина станет новым послом Украины в США

Согласно информации, полученной от источника портала «РБК-Украина», временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Рустем Умеров не покинет страну, а сосредоточит свои усилия на руководстве переговорным процессом с российской стороной.

Первоначально предполагалось его назначение послом в США, но, по данным издания, теперь основным кандидатом на эту должность является вице-премьер Ольга Стефанишина. По словам источника, в Киеве ждут ответа из Вашингтона относительно кандидатуры Стефанишиной.

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, также сообщил в своем телеграм-канале, что Стефанишина станет послом в США, а Умеров перейдет в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Несмотря на ожидания Киева, Вашингтон не одобрил кандидатуру Умерова на должность посла, которую планировали предложить ему после перестановок в правительстве.

Стоит напомнить, что Рустем Умеров участвовал в составе украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее на двух раундах переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая и 2 июня текущего года.

Ранее в Раде раскрыли, кто на самом деле управляет Украиной из тени.