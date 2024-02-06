Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром Казахстана

Бектенов — юрист по образованию. Он занимал различные должности в Агентстве по противодействию коррупции и в администрации президента Казахстана, руководителем которой являлся с апреля 2023 года.

Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства страны.

Напомним, накануне правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Было заявлено, что все министры продолжат возглавлять свои ведомства до утверждения нового состава кабмина.