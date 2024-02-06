Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на пост премьер-министра страны 43-летнего Олжаса Бектенова.
Бектенов — юрист по образованию. Он занимал различные должности в Агентстве по противодействию коррупции и в администрации президента Казахстана, руководителем которой являлся с апреля 2023 года.
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства страны.
Напомним, накануне правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Было заявлено, что все министры продолжат возглавлять свои ведомства до утверждения нового состава кабмина.