Омбудсмен Москалькова дала оценку готовности Украины пойти на перемирие
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По словам уполномоченного по правам человека в РФ Tатьяны Москальковой, в нашей стране очень надеются, что здравый смысл в Незалежной возобладает и Киев пойдет на пасхальное перемирие, которое объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Life.ru.
Она подчеркнула, что на Украине просто обязаны поддержать данную инициативу.
Ранее сообщалось, что нарушенное Зеленским перемирие склонит Трампа на пророссийский курс.