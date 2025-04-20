Омбудсмен Москалькова дала оценку готовности Украины пойти на перемирие

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Tатьяны Москальковой, в нашей стране очень надеются, что здравый смысл в Незалежной возобладает и Киев пойдет на пасхальное перемирие, которое объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Life.ru.