«Он и так завершится»: стала известна роль Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил что сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной еще до инаугурации. Об этом он сказал в ходе своего выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Политолог Дмитрий Раевский уверен, что подобные высказывания миллиардер допускает потому что для его политического вектора в принципе не важна Украина.

«Его политическое внимание сосредоточено на Латинской Америке, а если говорить о евразийском континенте, –— на Иране и Китае. Более того, конфликт на Украине перестал быть вопросом безопасности в целом для Запада. Он и так завершится. Но вряд ли при непосредственном содействии Дональда Трампа», — отметил Раевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, подчеркнул он, сегодня у американских властей меняются приоритеты.

«В США сейчас интересы внутренней политики во многом преобладают над интересами внешней, что делает статус Украины менее важным и ценным для США», — подытожил собеседник.

Ранее в Европе заявляли, что Трамп в случае победы не поможет Евросоюзу.