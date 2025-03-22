Уиткофф: Путин пошел в церковь помолиться за Трампа после покушения на него

После того как в прошлом году на Дональда Трампа было совершено покушение, Владимир Путин отправился в храм, чтобы помолиться за своего коллегу. Об этом стало известно из интервью, которое дал спецпосланник американского президента Уиткофф журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщил собеседник Карлсона, глава российского государства также заказал портрет своего коллеги у знаменитого художника из России. Позже этот портрет был передан в Вашингтон. Этот подарок произвел на Трампа сильное впечатление.

Другие заявления Уиткоффа:

Российская Федерация не имеет планов по нападению на европейские государства;

Утверждения о провале переговоров между Трампом и Путиным являются безосновательными;

Зеленский и Ермак выразили понимание того, что Украина не станет членом НАТО;

Договор о прекращении огня в Чёрном море может вступить в силу уже на следующей неделе;

Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США, также сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие месяцы;

Ранее Уиткофф заявил, что Киев согласился провести президентские выборы на Украине.