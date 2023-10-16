«Он может притворяться»: выяснились шансы Байдена на победу в новых выборах

Президент США Джо Байден дал большое интервью CBS, в ходе которого раскрыл мотивы своего решения баллотироваться на второй срок. Так, американский лидер намерен «подавить» президента РФ Владимира Путина и решить конфликт на Ближнем Востоке.

Однако как рассказал политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, есть несколько очень весомых факторов, указывающих на то, что демократы не останутся у власти снова.

«К ним можно отнести огромную дыру в бюджете, снижение качества жизни граждан, рост преступности в и без того лидирующей стране в этом деле. Республиканцы воспользуются моментом в очередной раз упрекнуть оппонентов во всем этом», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, что американцам следует ожидать смены правящей партии, свидетельствует и история страны, добавил политолог.

«Всю историю республиканцы и демократы сменяют друг друга. Никаких новых партий, никаких новых идеологий, но при этом делается вид, что там меняется власть, а дураки и люди, которые обладают минимальным уровнем интеллекта, в это верят. Хотя любой умный человек видит, что власть не меняется, меняется оболочка. Здесь даже профессором не нужно быть, чтобы понять, что уже десятилетия страной правят две партии», — уточнил Галицкий.

Что касается физической формы, немощи Байдена и его проблем со здоровьем, о которых ходит много слухов, собеседник не исключил, что они только на руку нынешнему главе США.

«Он может притворяться, ведь с таких спрос маленький: делай что хочешь, отвечать не придется. Да и много не нужно придумывать — споткнулся и все. Такие случаи уже были в истории французских монархий, когда притворялись умалишенными», — подытожил Галицкий.

Ранее генерал из США заявил о заметном ослаблении американской армии при Байдене.