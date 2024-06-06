«Он не в своем уме»: в РФ раскритиковали высказывание Байдена об ударах американским оружием по Кремлю и Москве

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден говорит «совершенно бредовые вещи», когда речь заходит об ударах американскими ракетами по территории РФ, заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Байден выступил с заявлением в эфире канала ABC о недопустимости ударов американскими ракетами со стороны Украины по Москве и Кремлю. Политик уточнил, что удары должны наносится только по целям вблизи границы и не дальше 200 миль (порядка 320 километров) вглубь территории России, хотя до этого Белый дом не заявлял ни о каких конкретных ограничениях.

Как считает Мухин, Байден «не в своем уме», так как в случае удара по российской столице американскими ракетами в силу сразу вступит «план по полному уничтожению США».

«О каких еще ударах по Кремлю может идти речь? Заявления президента Байдена сложно комментировать, потому что они все разнонаправленные. В США боятся всего и везде, стараются выпустить заявление как бы на всякий случай. А президент просто читает с листка все, что ему пишут», — сказал Мухин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее на страницах интернет-издания «Подмосковье сегодня» мы рассказали, как НАТО запугивает европейцев войной с Россией.