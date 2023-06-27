«Он очень сильно расстроится после саммита»: Зеленский мечтает о заветном предложении Запада

«Мне кажется, это очередное пустословие. Ему же прямо сказали, что до завершения СВО Украина членом НАТО не станет»; «Наверное, он очень сильно расстроится после саммита, когда его желания не оправдаются»; «Зеленскому стоит перестать думать о вступлении в НАТО и подумать о том, до чего он довел страну, и как это исправить», — написали россияне, комментируя новость.