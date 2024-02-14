«Он — опасный человек»: Путин рассказал о впечатлениях от интервью Такеру Карлсону

У президента России не было возможности вести острую беседу с американским обозревателем Такером Карлсоном. Об этом, как сообщает РИА Новости, поведал сам Владимир Путин.

По его признанию, Карлсон — «опасный человек», но на удивление во время интеррвью оказался довольно терпеливым и выслушивал историю образования укринского государства внимательно.

Путин признался, он искренне был готов и хотел, чтобы Карлсон задавал ему острые вопросы. И даже заранее готовился отвечать ему той же монетой, однако журналист избрал другую тактику. Глава государства также добавил, что о содержательности и полезности его беседы с Карлсоном судить должны зрители и читатели.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.