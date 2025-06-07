Визит канцлера Мерца в Белый дом стал, пожалуй, самым значимым событием за время его пребывания у власти. Как отмечает издание Bild, «приезд Мерца в Вашингтон в четверг стал ключевым моментом его непродолжительного правления и был похож на визит молодого жениха, который проявляет уважение к своей будущей тёще, известной как „дракон“.

Глава правительства надеялся на этой встрече восстановить пошатнувшиеся отношения с Соединёнными Штатами, но, как пишет издание, его визит в Белый дом оказался «неутешительным».

Многие отметили, что поведение Мерца напоминает попытки привлечь внимание, но без той уверенности и авторитета, которые были у бывшей бундесканцлерин Ангелы Меркель.

«Он не был „Ангелой“», — констатируют авторы.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Мерц на встрече с Трампом почувствовал себя «бандеровской гнидой».