В Совбезе РФ заявили, что Мерц на встрече с Трампом почувствовал себя «бандеровской гнидой»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев дал оценку встрече канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая состоялась в столице США. Он отметил, что канцлер почувствовал себя неловко, когда американский лидер намекнул на возможное нацистское прошлое его родственников и такие же наклонности у самого Мерца.

В четверг, 5 мая, в ходе пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично выразил своё мнение о праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Он предположил, что для канцлера Германии это событие не является радостным.

Как отметил Медведев с иронией, Трамп прозрачно намекнул на симпатии канцлера к идеям нацизма, подчеркнув, что, вероятно, высадка в Нормандии вызвала у него негативные эмоции.

«Мерц в одной лодке с тифозной вошью. Трамп молодец! На мгновение канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой во время своего визита в Овальный кабинет», — говорится в публикации Медведева в соцсети X.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева.