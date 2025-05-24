«Он вам не Байден»: в США раскрыли неприятную правду для Украины

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не будет обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении средств на нужды украинской армии, как это делал его предшественник, сообщил Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в беседе с Дэниэлом Дэвисом на YouTube-канале «Deep Dive».

Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно характеризовал конфликт на Украине как войну, развязанную администрацией Байдена, и заявлял о своём стремлении к прекращению этого противостояния.

По словам Миршаймера, США постепенно дистанцируются от Украины. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что у украинцев нет будущего и они фактически обречены на проигрыш в войне.

«Трамп ясно дал понять, что он не Байден. Он не собирается просить у конгресса финансирование, необходимое для возобновления потока оружия для украинцев, а европейцы, конечно, не смогут как-либо восполнить этот пробел», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что европейские политические силы испытали шоковое состояние после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В частности, европейцы ожидали введения новых американских санкций, но вместо этого Москва и Вашингтон пошли на сближение.