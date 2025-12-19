Путин объявил о скором взятии Красного Лимана
Путин: Красный Лиман будет занят в самое ближайшее время
Фото: [Прямая трансляция президента РФ Владимира Путина]
Красный Лиман будет занят в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
Кроме того, президент напомнил, что более половины Константиновки в ДНР было освобождено. Также российский лидер сообщил о полном окружении города Димитров.
«До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ, войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Также президент РФ сообщил, что только что выслушал доклад начальника Генерального штаба о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.
