Путин объявил о скором взятии Красного Лимана

Красный Лиман будет занят в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Кроме того, президент напомнил, что более половины Константиновки в ДНР было освобождено. Также российский лидер сообщил о полном окружении города Димитров.

«До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ, войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также президент РФ сообщил, что только что выслушал доклад начальника Генерального штаба о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что молодых сотрудников кол-центра прямой линии спасает от стресса психолог.