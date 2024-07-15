Политолог придрек остановку санкционного механизма в США и Европе

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Ирана. Это решение мотивировано связями Тегерана с Москвой. Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» раскритиковал действия ЕС.

Рестрикции запрещают гражданам Ирана въезд на территорию ЕС, блокируют финансовые активы, инвестиции и не только. Подобные ограничения усилили и Соединенные Штаты Америки в отношении Тегерана в конце июня.

«Растущее санкционное давление Иран переживет. Они уже достаточно давно живут под ограничениями со стороны Запада. Также можно констатировать, что это еще больше сблизит Тегеран с Москвой в совместных проектах», — рассказал Мухин.

Политолог добавил, что с каждым годом санкции, как инструмент, перестают работать, и виноваты в этом страны ЕС и США.

«Они просто бьют себя по лбу с подозрительно маниакальным упорством. Настаивать на расширении санкций — разрушать мировую экономическую систему, которая создавалась на площадках ООН и Всемирной торговой организации. Такими темпами санкционный механизм просто исчезнет», — пояснил Мухин.

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