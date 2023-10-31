Офис украинского президента раскрыл подробности состоявшихся в понедельник, 30 октября, переговоров в Киеве между Владимиром Зеленским и делегацией конгрессменов США.

В ответ на слова Зеленского о тотальной нехватке снарядов калибра 155 мм у ВСУ представители двухпартийной делегации Палаты представителей заявили, что прекрасно осведомлены об этом. При этом развели руками, что указанные вооружения сейчас больше нужны Израилю в его противостоянии с ХАМАС в секторе Газа.

«Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны», — сказал демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Ранее экс-аналитик Макговерн рассказал, что Зеленский отправил боевые дроны атаковать Курскую АЭС из-за полнейшего отчаяния.