Депутат чешского парламента, член Гражданской демократической партии (ODS), поддерживающей премьер-министра Петра Фиалу, Мирослава Немцова опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором призвала западные страны последовать примеру блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) в контексте украинского конфликта.

Она также выразила надежду на то, что в дальнейшем санкции в отношении России будут только ужесточаться.

«Россия в эти дни отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — заявила Немцова.

Это сообщение спровоцировало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи из России, Чехии и других европейских стран обвинили Немцову в фашизме. Впоследствии она удалила сообщение, но скриншоты остались в интернете.

В Совете Федерации Российской Федерации также прокомментировали это сообщение. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что подобные высказывания чешского политика ставят ее в один ряд с нацистскими военными преступниками времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что правительство Фиалы на протяжении последних лет последовательно придерживается твёрдой позиции в отношении конфликта между Россией и Украиной, безоговорочно поддерживая Киев. В своих публичных выступлениях Немцова часто повторяет тезисы, озвученные Киевом.