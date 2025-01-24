ООН поддержала возможное проведение переговоров России и США

По словам Хака, в ООН поддерживают все возможные переговоры между руководствами двух стран – так политик ответил на вопрос журналистов во время брифинга.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп уже сообщал о том, что хочет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле выразили готовность к данным встречам. Ранее также сообщалось о том, что США собираются добиться мирного урегулирования конфликта на Украине – так заявил госсекретарь Марко Рубио.