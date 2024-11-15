Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие официальной реакции на более чем 30 убийств российских журналистов украинскими властями, утверждая, что Москва не предоставляет доступ для проверки информации. Об этом на пресс-конференции заявил представитель УВКПЧ Рено де Виллен, передает РИА Новости.

Он указал на сложности с получением необходимых данных, которые могли бы подтвердить факты и обстоятельства убийства представителей СМИ.

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — сказал де Виллен.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что международные организации, в частности, секретариат ЮНЕСКО, игнорируют факты преступлений со стороны Киева против российских журналистов. По ее словам, такое поведение подрывает доверие к международным правозащитным механизмам.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов также раскритиковал позицию УВКПЧ, отметив, что с 2014 года в результате насилия погибли десятки журналистов, включая Ольгу Мороз, Олеся Бузину и Павла Шеремета. Гатилов выразил уверенность, что политическая ангажированность сотрудников УВКПЧ возросла, а их действия, по его мнению, служат интересам западных стран.

По мнению российского дипломата, УВКПЧ фактически «отмывает» преступления, совершенные режимом Киева, и игнорирует предоставленные Россией доказательства.

Ранее сообщалось, что в Киеве задумались над срывом авиасообщения в России.