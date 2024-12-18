ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россию резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

Данный документ поддержали 119 стран, среди них Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия. 53 страны выступили против. В число тех, кто не одобрил резолюцию, вошли США, Германия, Франция, Канада, Япония, Украина. 10 стран не высказали свою позицию.

Предложенная Россией резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, направленные на предотвращение пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Также в документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. В частности, речь идет о нанесении граффити и рисунков, прославляющих нацизм.

Ранее сообщалось о том, что в ООН заявили о готовности оказать помощь в установлении мира на Украине.