В ООН заявили о готовности оказать помощь в установлении мира на Украине

ООН готова оказать помощь в установлении мира между РФ и Украиной, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

Он также отметил, что не будет пекулировать на теме отправке в зону спецоперации миротворческих войск.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что если в перспективе на Украину будет отправлена миротворческая миссия, то она должна быть под эгидой ООН, а не ЕС.

Дюжаррик заявил, что цель ООН – это прекращение боевых действий в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью Украины.

Организация будет всячески содействовать установлению мира между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось о том, что НАТО вместо США взяла на себя организацию доставки военной помощи Киеву.