В МИД Азербайджана удивились заявлению спецпредставителя Путина

В Баку категорически не согласны с оценкой Швыдкого, намекая на избыточность концертных мероприятий для местной культурной среды. По словам Гаджизаде, и без российских звезд событий якобы достаточно.

«Если говорить его словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, что решение о запрете всех российских культурных мероприятий до конца года было принято после задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Под ограничения попали не только концерты популярных исполнителей вроде Басты и дуэта Агутина-Варум, но и театральные постановки.

Ранее сообщалось, что в уральской столице задержали бизнесмена и главу диаспоры Азербайджана. Также спецназ провел предполагаемое задержание«смотрящего» за диаспорой в Воронеже.