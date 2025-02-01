Напомним, в Суджанском районе пять украинских бойцов изнасиловали и убили в общей сложности 22 человека в Русском Поречном. Об этом российским силовикам рассказал один из задержанных преступников.

По словам Дюжаррика, которые приводит ТАСС, ООН решительно выступает против убийства гражданских лиц.

«Мы последовательно выступаем против убийств гражданских как на территории Российской Федерации, так и Украины», — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении боевиков ВСУ, убивших жителей курского Плехово.